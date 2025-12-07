賴瑞隆兒遭控霸凌給「這回應」挨轟！另有前科...校方說話了

賴瑞隆8歲兒遭控霸凌、有前科，校方回應。攝影鄒保祥

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒日前遭控在校毆打同學，並以言語攻擊，事發後受害同學家長更稱「要求對方家長溝通卻遭冷言回應」，對此賴瑞隆5日受訪時表示自責，向大眾致歉；現在又傳出8歲兒「有前科」，對此校方也回應此事，另外同黨人士言論也引起公憤。

8歲兒遭控霸凌！賴瑞隆「可能覺得好玩」引議

賴瑞隆日前遭爆8歲兒在學校毆打同學，不過臉書粉專「台派怎麼輸」就在社群點出，先前賴瑞隆向外界表示，就他了解，孩子當時與幾位男同學嬉鬧，其中有同學問敢不敢「脫褲子」，回應道「可能覺得好玩」，就做出行為；粉專直言「平常營造一個好爸爸形象，原來實際上是如此的『優秀』」。

廣告 廣告

貼文一出，「可能覺得好玩」言論也遭網友大酸，表示「小孩就是父母的縮影」，質疑「難道在家也是這樣玩？」、「所以不只霸凌還有性騷？」不過引起公憤的，包括同黨人士發文力挺。

同黨人士發文力挺挨轟

民進黨高雄市議員簡煥宗日前就在社群發文「你八歲的時候在幹嘛？」他認為一個孩子與同學發生的爭執，「本是典型的校園互動情境」，卻在政治氛圍下被描述為「家醜、霸凌」，指出「一個8歲小孩被推到媒體檢視台前承受網路輿論，是極不公平的」；另一方面，高雄市前鎮、小港區議員黃彥毓還到《中天新聞網》相關報導底下留言「8歲小孩需要受到你中天公審？」引來不滿。

同黨人士發文力挺遭網友砲轟。圖／翻攝畫面

網友紛紛痛批「為何校園霸凌事件，學校無法妥善處理，還要搞到非綠媒體才能讓事情曝光」、「發生這麼離譜的事情不能報嗎？」，網友表示「感謝中天報導這件事讓大家知道，不然沒有靠山的民眾小孩不知道該怎麼辦」；不過對於網友質問「為何不能報導」，黃彥毓則沒有回應，簡煥宗則補充「構不構成霸凌，也應靜待校方調查結果出爐再來下定論。」

賴瑞隆8歲兒「有前科」？校方回應

如今賴瑞隆8歲兒遭指「有霸凌前科」、「上一所學校有施暴紀錄」、「有集團孫子也挨打」，其前一所學校則表示，男童就讀期間「並沒有接獲霸凌事件」，同時解釋男同轉學「為家長個人考量」。

他：賴瑞隆高雄市長選戰「大概涼涼了」

不過面對高雄市長選情，民眾黨社會發展部主任張清俊也在社群發文，表示「第一波止血失敗 子債父償」，直言「賴瑞隆大概涼涼了，建議還是多花一點時間在照顧家庭」，引發多方討論同時，網友也盼「各位委員重視一下，現在教育現場真的是充滿霸凌啊」、「孩子的教育、成長過程都非常重要」。



回到原文

更多鏡報報導

胃痛以為闌尾炎！竟是罕病導致女童5歲來月經 更年期提早報到

明起降溫！這天再迎入冬「最強冷空氣」 恐探10度以下

胸悶想看診！驚覺醫師竟是「高大成本人」 網驚：當地人現在才發現