賴瑞隆兒遭控霸凌！教育局還原全案時間軸 證實獲報啟動調查小組

即時中心／黃于庭報導

民進黨立委賴瑞隆有意競選高雄市長，將參與黨內初選爭取提名；不過，其就讀國小的兒子近日遭指控，在校毆打、言語霸凌同儕，至少有3人受害。賴瑞隆今（5）日出面致歉，表示兒子先動手就是不對，同時他也相當自責，陪伴孩子的時間確實不夠。對此，高雄教育局也發聲，表示全案已完成通報。

教育局說明，衝突事件發生於今年10月中旬，該事件發生時為午餐後下課時間，後續校方知悉上述情況後，調閱監視器了解立即通報，同時邀集雙方家長到校會談，被行為人家長再於11月提出霸凌調查。

事件發生後，校方立即啟動處理機制，除完成校安通報外，另也依規定成立調查小組了解情形，釐清是否涉及生對生霸凌，同時將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置。

至於另一起發生於12月初案件已完成通報，後續將依家長提出內容，依相關辦法辦理。對此，教育局重申「霸凌零容忍」，已要求學校秉持客觀、公正原則積極調查，將全程督導調查進程，並依後續結果啟動學生輔導處預機制。

