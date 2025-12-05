賴瑞隆兒遭爆在校毆打同學 陳其邁：校方務必公正調查

陳其邁表示，此案件校方正在實施調查。（圖／報系資料庫）

高雄一所國小爆出校園衝突案，有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子遭控多次攻擊同學，包含對女同學堵廁所12分鐘、嗆「出來就打死你」等情節，引發家長不滿。對此，高雄市長陳其邁今（5）日受訪表示，校方已進行調查，屬於校園事務，會提醒校方必須特別注意、保護同學，公正嚴謹調查。

賴瑞隆回應，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的他也希望盡快還原事情的經過，他們會全力配合學校的後續工作。

廣告 廣告

對此，陳其邁表示，此案件校方正在實施調查，這是屬於校園的事務，會提醒校方必須特別注意到保護同學的相關規定，並且也必須公正、嚴謹來進行相關事務的調查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點

爸媽都黑髮黑眼「女嬰竟金髮碧眼」！ 真相曝光讓人驚呼