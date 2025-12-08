賴瑞隆兒遭爆霸凌有詭！他揭1情況：就完了

▲表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日淚崩致歉。對此，前立委郭正亮今（8）日認為，這件事很詭異，若是國民黨市議員知道此事，一定很快就會出面爆料，因此根本是民進黨「內爆」，如果賴瑞隆這1個月再被查出有施壓教育局，「就完了」。

賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，而校方證實，還有另2名同學也受害，而賴瑞隆的妻子也被指控態度不善；對此，賴瑞隆7日召開記會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學。

郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》直言，這個新聞出來滿詭異的，賴瑞隆兒子涉霸凌事發在10月份，但12月初被踢爆，如果是國民黨市議員知道此事，一定很快就會出面爆料，所以這根本是民進黨「內爆」。

郭正亮指出，民進黨高雄市長初選民調將在明年1月舉行，霸凌案拖到現在才爆出，很明顯是1個月前的深水炸彈。

郭正亮認為，賴瑞隆若是在這1個月被查出有施壓教育局就完了，另外，目前高雄市長陳其邁、行政院前院長蘇貞昌和前總統陳水扁都出面表態支持綠委邱議瑩，反觀支持賴瑞隆的監察院長陳菊，現金身體不好、沒法出很大的力，導致力量不夠，賴瑞隆的未來出現不確定性。

