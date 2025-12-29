賴瑞隆兒霸凌爭議再現驚人逆轉！女童家長友人嘆：感覺被出賣

表態爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，其兒子疑涉霸凌案，雙方家長於27日達成三項共識，簽署調和同意，認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。不過，今日又出現戲劇性轉折，據媒體報導，受害女童家屬友人批評根本是倒果為因，完全違背要保護孩子的初衷，有種被出賣的感覺。

賴瑞隆27日再召開記者會說明，並拿出雙方家長共同聲明呼籲，勿再將本案用「霸凌」去定義，強調此案單純為孩子間踢足球衝突，雙方已經和解。（圖/資料照）

據《ETtoday新聞雲》今天（29日）報導，賴瑞隆家人霸凌的女學生家屬友人表示，在12月媒體報導後，家長之所以同意達成和解，核心考量在於守護孩子。為了避免輿論造成二度傷害，並讓孩子遠離政治與選舉的紛擾，家長在賴瑞隆道歉後選擇讓事件落幕。

賴瑞隆日前聯繫上受害家長，雙方見面，賴瑞隆當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。（圖/賴瑞隆提供）

報導指出，該友人強調，然而「達成和解」絕不代表認同賴瑞隆家人在校內的肢體與言語暴力「不是霸凌」。賴瑞隆若將和解直接等同於「校園不存在霸凌」，顯然是倒果為因，完全扭曲了家長為了保護孩子隱私而退讓的初衷，這與事實處理過程嚴重不符，因為是校安程序「未完成調查」，然而賴瑞隆團隊卻操作成「霸凌不成立」，該友人感嘆有被出賣的感覺。

賴瑞隆的小孩日前捲入校園衝突爭議，引發社會關注。賴瑞隆繼7日二度召開記者會公開致歉後，27日宣布已與受害家長達成和解。雙方家長共同發表聲明，強調該起事件純屬孩子間的衝突，絕非外界所指控的「霸凌案件」，並呼籲大眾與媒體停止標籤化未成年孩童。

