賴瑞隆兒霸凌爭議逆轉！Cheap酸「掌握更大權力還得了」：湯圓搓得太難看

藍綠白積極備戰2026大選之際，各陣營候選人的角力、爭議也成為一大焦點，有意爭取高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，因8歲兒子涉入霸凌爭議重創形象，不料賴瑞隆卻於今（27）日與當初的「受害家長」共同發表聲明。百萬網紅Cheap（鄭才暐）不禁揶揄「湯圓搓得太難看了吧」。

Cheap透過臉書直言，賴瑞隆與女童家長達成共識，將事件定調為「衝突」而非霸凌。不過Cheap指出，當初筆錄已經明確記錄徒手毆打、攻擊，還有恐嚇、羞辱的情況，顯見早已非典型校園霸凌，而是很嚴重的那種，明顯超出打鬧範疇。

對此Cheap諷刺，連霸凌案都可以逆轉，確實很難讓人不服，隨著雙方家長發表共同聲明，Cheap揶揄「小孩被打，是意外；家長報案，是誤會；媒體報導，是扭曲；大人處理，是智慧」，最大的變化則是「瑞隆選情+1分」。

「湯圓搓得太難看了吧」，最後Cheap更不諱言表示，若賴瑞隆未來掌握更大權力，甚至面對社會不公時，會不會也用一樣的方式處理，值得民眾思考。

賴瑞隆、女童家長共同聲明：

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》

近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，

相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。

這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。

我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

