賴瑞隆兩度道歉止血 綠營一貫的前倨後恭再次展現

民進黨立委賴瑞隆近日傳出8歲小孩涉入至少3件校園霸凌案，事件延燒四日，賴兩度出面開記者會道歉，並承諾小孩將請假轉學後終於止血；事件爆發後，綠營炮口一致罵操弄小孩議題沒人性，但目前明明是民進黨黨內初選的關鍵時刻，若有政治操作得利者也是綠營人士，還有一派堅持8歲小孩打鬧而已，顯然對於國際社會重視校園霸凌和性平議題置若罔聞。

根據媒體報導，受害者家長表示女兒10月中被賴瑞隆小孩毆打，並堵在廁所裡長達12分鐘，並叫囂「出來就打死你」，之後一雙兒女時不時就被嗆「你這神經病、你這笨蛋」，質疑校方為何當天沒做校安通報，延遲12天才通報校安事件。

最讓受害者家長氣憤的是賴瑞隆妻子直到11月20日、延宕35天後才出面，根據媒體報導當天賴妻到會議室後，從頭到尾沒和家長及遭霸凌女童說過一聲對不起，還以自身優越感強調賴家超重視孩子教育，她們也很努力配合學校管理，接著也不會再為此事到校，在受害女童家長看來賴妻「言詞之中都是優越感和抱怨」。

受害女童家長表示當時懇請賴妻讓小孩停止辱罵女兒，讓霸凌事件劃上句號，但對方置之不理，姿態宛如高官來校視察，沒道歉、承諾改善，在座談會不歡而散後，賴妻就直奔副校長辦公室理論，「搞得好像做錯的是我們小孩」。

接著事件發展就如同大眾看到的賴瑞隆兩度道歉，不過第一次是對社會大眾道歉，讓受害女童家長非常不滿意，要求賴看完監視器畫面再說，賴眼看輿論壓力無法止息，於是依約監視器畫面，並當面向受害家長道歉，並承諾請假轉學，讓受害家長感受到誠意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。

對於賴瑞隆來說選情看似止血，然而對於幾個小朋友來說，人生的艱難才要剛開始，受害女童懵懂中能夠理解正義或是原諒的真意？賴瑞隆的孩子如何面對未來被貼上霸凌者的標籤？如同受害家長所說十月中霸凌事件發生後求助無門，才會在12月初透過媒體爆出來。

也就是原本幾個孩子不會被推上火線，但受害家長氣不過賴妻的「靠勢」，或許賴妻習慣當立委夫人，不習慣在學校大家一律平等的學童家長身分，綠營怪政治操弄，不如怪慈母護子。另一方面賴瑞隆表示第一時間就知道小孩涉及霸凌事件，卻置之不理？被炎上了才在記者會上演慈父落哭戲碼？前倨後恭的態度真的很民進黨一貫風格。

賴清德總統欽定的高雄市長參選人，從民調第一到落淚道歉，賴瑞隆這幾日政治危機處理算是迅速得宜，但若是一開始誠心的以「家長」身分好好處理，而不是「國會議員」的傲慢姿態，也就不會被質疑連個家長都當不好，憑甚麼當高雄市的大家長了！

