賴瑞隆公布五大社福計畫 建構全齡友善城市盼打造幸福高雄

立法委員賴瑞隆6日舉行記者會，發布「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

立法委員賴瑞隆今（6）日宣布「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃，以「敢生、樂養、好托、安老」為核心建構社福新藍圖。賴瑞隆指出，除了硬體建設、產業經濟升級外，他更將以「幸福城市」為目標，將高雄打造成一座從新生命到長者都能獲得溫柔支持、安居樂業的幸福城市。

賴瑞隆回顧，從謝長廷市長奠基「海洋首都」基礎建設，到陳菊市長推動高流、總圖、駁二、衛武營、首創演唱會及展演經濟等，打響「南方首都」招牌；再到陳其邁市長當年以「經濟首都」為戰略核心，使高雄躍升智慧產業的國際城市，港都正站在邁向嶄新黃金十年的新起點。

如今面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，賴瑞隆指出，城市競爭力不僅在產業，更在「人」，因應未來國際企業進駐可能帶來的新興人口趨勢，須超前部署做好準備。他除了將延續硬體及產業發展，更要讓高雄成為一個從出生、成長到老年，都能安心生活的「幸福首都」。

賴瑞隆指出，第一項計劃就是「高雄好友善」，他將以成立「高雄育兒基金」為主軸，建立永續育兒支持系統，並透過該基金創造完整可信賴的友善環境，例如規劃廣設特色化兒童公園、小型兒童圖書館、整合型親子館，推動課後共學與探索教育，打造親子共好的環境。

第二項計劃是「高雄好孕來」，他預計規劃津貼從每胎3萬元加碼至5萬元，搭配中央補助10萬元，同步依據自身需求搭配贈送「高雄寶貝禮包」；同時擴大推動孕婦醫療諮詢及心理支持方案、爸爸育兒衛教、企業友善生育認證與職場回歸輔導，讓新手父母無後顧之憂。

賴瑞隆再指出，第三項「高雄好養育」計劃，是提出「育兒津貼再升級」，依物價趨勢，津貼自每月5千至7千元提升為7千至1萬元，鼓勵多子女家庭；並增加公托據點、改善托育人員待遇，提供可近性高且安心的托育環境。

賴瑞隆說明，因應高雄目前的老年人口超過55.8萬人，占全市人口20％，他將以讓每位長者都能「老得有依靠、活得有尊嚴、動得有快樂」為目標，推出第四項「高雄好關懷」，讓市民敬老卡從每年1200點提升至15000點，並且擴大運用範圍。最後一項「高雄好樂齡」，則是全面盤點並建立友善步道、長者公園與銀髮健身俱樂部；推動熟齡志工計畫、擴大終身學習據點，讓高雄成為亞洲樂齡指標城市。

賴瑞隆強調，他心目中的高雄，是孩子能在此幸福出生、父母安心養育、青年放心成家立業、長輩健康快樂安老的城市。「我希望高雄成為世代共好的家園，用遠見與魄力，打造台灣最友善、最幸福的首都。」

