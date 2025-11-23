賴瑞隆公布北高雄新願景 打造扣件製造首都

有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆今（23）日舉辦「北高雄大願景」發布會。（紀爰攝）

有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆今（23）日舉辦「北高雄大願景」發布會，以扣件與晶片的製造首都為核心，並提出產業、交通、生活到永續全面升級，讓傳統產業從高雄連結世界，打造北高雄成為下一個城市引擎、全球製造的新核心。

賴瑞隆指出，北高雄13區從湖內、茄萣、路竹、阿蓮、田寮、燕巢，到岡山、橋頭、永安、彌陀、梓官、楠梓、左營，串起扣件金屬、傳統產業、半導體、航太與海洋科技等重要產業，同時結合沿海藍色經濟與山線永續農村，是高雄最具潛力的產業軸帶。

賴瑞隆說，岡山、燕巢、路竹的扣件金屬與機械零組件占全國出口量的7成，是世界螺絲之都。面對全球競爭，將推動扣件產業全面升級，導入AI、自動化、智慧檢測，並結合航太產業鏈發展高附加價值技術，打造南部精密製造中心，要讓「傳產再起」成為高雄產業轉型的核心引擎。

另交通也要升級，包含捷運岡山路竹延伸線通往台南，串連高雄、台南雙城科技廊帶；捷運紫線串連左營、楠梓、橋頭、燕巢與仁武，形成半小時生活圈；高屏第二快速道路與台61濱海公路提升運輸效率。

賴瑞隆說明，北高雄的未來要靠交通帶動產業，將推動導入智慧號誌聯控、AI交通流監測系統、電動公車與EV充電網絡，打造綠色通勤新模式，讓便捷成為發展的開始。茄萣、永安、彌陀、梓官等海線將以智慧漁港升級、低碳設施與友善環境設計打造藍色經濟新典範，打造「藍色旅遊走廊」。

農業方面，阿蓮、田寮與燕巢是高雄重要農畜發展區，將推動智慧農業，輔以感測技術與AI數據分析提升產量，並強化農漁畜產加工加值，促進地方文化與特色觀光。而岡山與橋頭新市鎮是北高雄蛻變的雙核心，未來岡山以交通與產業優勢，打造北高雄副都心。橋頭新市鎮則以科學園區為引擎，提升交通量能，加速人口移入。

生活方面，賴瑞隆承諾打造岡山秀傳、高醫、義大、國軍醫院的完整醫療網絡；運用遠距醫療、智慧健康管理讓市民獲得即時照護。人才方面，從左營半導體基地到橋頭高科實中，北高雄將建立完整的人才培育鏈，讓孩子在地成長、青年在地就業。

