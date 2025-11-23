賴瑞隆公布北高雄新願景 打造「扣件與晶片製造首都」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今(23日)日前進路竹區，公布「北高雄大願景」，強調將以「扣件與晶片的製造首都」為核心，從產業、交通到生活永續全面升級，打造北高雄成為下一個城市引擎、全球製造的新核心。

今天包括市議員黃彥毓、何權峰、議員參選人尹立、黃偵琳、黃敬雅、蔡秉璁，及大高雄里長聯誼會副總主席許有長、林明雄等人，皆出席表達支持。

賴瑞隆指出，北高雄13區從湖內、茄萣、路竹、阿蓮、田寮、燕巢，到岡山、橋頭、永安、彌陀、梓官、楠梓、左營，串起扣件、金屬、半導體、航太與海洋科技等重要產業，同時結合沿海藍色經濟與山線永續農村，是高雄最具潛力的產業軸帶。

他指出，岡山、燕巢、路竹的扣件、金屬與機械零組件，占全國出口量7成，是「世界螺絲之都」，面對全球競爭，將推動扣件產業全面升級，導入AI、自動化、智慧檢測，並結合航太產業鏈發展高附加價值技術，打造南部精密製造中心；茄萣、永安、彌陀、梓官等海線，則以智慧漁港升級、低碳設施，推動漁業轉型為智慧漁業與藍色觀光並進場域，打造「藍色旅遊走廊」；阿蓮、田寮與燕巢是高雄重要農畜發展區，將推動智慧農業，輔以感測技術與AI數據分析，提升產量。

賴瑞隆強調，高雄交通正全面升級，包含捷運岡山-路竹延伸線通往台南，串連高雄、台南雙城科技廊帶，形成半小時生活圈，以及高屏第二快速道路與台61濱海公路提升運輸效率，北高雄的未來，要靠交通帶動產業，將推動「導入智慧號誌聯控」、「AI交通流監測系統」、「電動公車與EV充電網絡」，打造綠色通勤新模式。

賴瑞隆認為，岡山與橋頭新市鎮是北高雄蛻變的雙核心，未來岡山將打造為北高雄副都心，提升宜居與城市服務；橋頭新市鎮則以科學園區為引擎，搭配三橫三縱路網、台39線延伸與岡山第二交流道，加速人口移入，形塑智慧、宜居的城市。

