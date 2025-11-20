賴瑞隆公布首支形象影片「一心為高雄走傱」 (圖)

冬天的夜晚，空氣裡帶著微微的寒意，街頭一陣熱騰騰的鍋香總能吸引行人駐足，桃園八德的「林李傳螃蟹薑母鴨 八德店」，正是這樣一家令人從心底暖起來的店，這裡不僅是許多在地人冬季的指定聚餐地點，更是北部唯一的旗艦店，結合薑母鴨與新鮮螃蟹的雙重魅力，把傳統與創新融合得恰到好處，選用當日新鮮鴨隻，搭配自炒老薑與麻油細火爆香，湯頭層次濃厚而不嗆辣，入口後溫潤回甘。再搭配每日配送的現流螃蟹，鮮甜的蟹黃在鍋裡與薑湯交融，真的好暖身。

Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前