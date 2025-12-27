賴瑞隆再談兒校園衝突案！強調「非霸凌」籲外界勿混淆視聽

有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，其8歲小孩日前捲入校園衝突爭議，27日賴瑞隆再召開記者會說明，並拿出聲明，內容是與對方家長共同向外界呼籲，勿再將本案用「霸凌」去定義，強調此案單純為孩子間踢足球衝突，雙方已經和解。（洪靖宜攝）

有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，其8歲小孩日前捲入校園衝突爭議，27日賴瑞隆三度召開記者會說明，並強調這段時間媒體、政治名嘴將此事貼上「霸凌標籤」，但經過他與對方家長溝通後，認為此案是踢足球產生的衝突，並非涉及霸凌，雙方家長都認為外界有誤解，希望輿論可以暫停，勿再傷害未成年孩子。

賴瑞隆指出，上周六（20日）有跟對方家長再次見面，也有讓雙方孩子見面，並再次向對方表達歉意，已經完成調和程序，對於社會大眾誤解的部分，雙方家長皆認為有必要共同說明，「我們昨天共同擬定了1個聲明，希望讓社會各界了解，事實的真相，也不要造成錯誤的傳遞」。

賴瑞隆說，此案為8歲孩子之間因為足球而產生的衝突，並不是霸凌事件，但這段時間，幾乎全部的媒體跟社會各界都用霸凌去定義，並非事實，甚至隔天孩子們也都玩在一起，強調有部分媒體跟政治名嘴不斷去標籤化孩子，「我們認為這是不正確的，同時也傷害到未成年的孩子們，希望不要再去標籤化孩子。」

另對於外界傳言衝突細節，賴瑞隆表示，很多細節雙方父母都不便對外做說明，而且外界傳言很多都不是事實，也造成了孩子們相當大的傷害，另也呼籲媒體應善盡社會責任，不要放任不實的訊息傳遞。

至於拚初選最後階段衝刺，賴瑞隆說，持續做車掃宣傳，也會站路口或辦說明會來爭取市民認同，自己的最大強項就在有豐富市政經驗，不過弱項在於高雄原縣地區需要加強，他今天下午也將去大岡山地區，爭取鄉親們的支持與肯定。

