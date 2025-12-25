賴瑞隆再道歉也沒用？蔡正元曝南部人這觀念

▲ 綠委賴瑞隆日前發送近80萬通語音電話，向高雄選民說明並為涉及的霸凌爭議致歉。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026年高雄市長初選進入倒數階段，綠委賴瑞隆22日推出首支形象影片，訴說從政初心，試圖為選戰加溫，也同步大量發送近80萬通語音電話，向高雄選民說明並為涉及的霸凌爭議致歉，引發外界高度關注。對此，前立委蔡正元直言，南部人、特別是閩南社會的價值觀，認為子女的行為、父母該負責任，「所以賴瑞隆大概出局了」。

蔡正元24日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，近期社會高度關注北捷隨機攻擊案件，連兇嫌張文的父母都出面下跪道歉，在這樣的氛圍下，賴瑞隆身為父母，外界自然會放大檢視其態度與作為，「這對他來說非常傷」。

蔡正元進一步說明，北部人較為理性，可能會認為子女行為與父母無關，但南部人的想法並非如此，「我是南部人我很清楚，很多人都認為，孩子出事，父母就是要負責」，他強調，這種觀念比北部強烈太多了，這是非常傷腦筋的事情。

蔡正元指出，賴瑞隆近日再度密集道歉，顯示已感受到龐大且難以承受的社會壓力，可能也是不得不為，但事情走到這一步，也只能先收拾殘局，不然還能怎麼辦？他也直言，單就這個案子，就足以讓賴瑞隆在初選中落敗。

蔡正元提到，台灣社會的閩南文化色彩濃厚，普遍不接受子女行為與父母無關的說法，畢竟在選舉，就不能只講理論，得面對選民的真實感受，「所以賴瑞隆大概出局了」。最後，他也批評，賴瑞隆目前選戰動能明顯受挫，整天忙於危機處理，難以重新凝聚氣勢，「選民會想，你當立委就這樣，孩子又這麼『搖擺』，如果真的當上市長，那還得了？」

