賴瑞隆再道歉「孩子不會再去學校」 聽兒一句話淚崩「是爸爸對不起你」

民進黨立委賴瑞隆的孩子爆出校園事件，賴瑞隆週五致歉後，今天（12/7）下午開記者會再度說明，他淚崩表示「是爸爸對不起你，讓你承受很多不應該是你這年紀承受的事情」。並宣布在學期到學期末之前，不會讓孩子去上學，也決定離開這個學校，請女童家長放心，也希望讓他有機會向女童家長當面表達歉意。

賴瑞隆首先低頭對女同學與爸媽致上最深的歉意。他說，週五開完記者會後，這兩天也到學校一趟，他希望透過學校與對方父母親當面表達歉意，「很可惜並沒有順利完成。」

他說，女童媽媽提出訴求，希望他看過錄影帶、與他們妥善溝通，昨天再度到學校去，看所有的錄影帶，看清一些狀況，針對溝通說明，還是希望持續透過學校，希望讓他有機會當面表達歉意，持續努力。

賴瑞隆表示，對方媽媽提到，他的孩子狀況，也在此與她說明，「在學期到學期末之前，我不會讓孩子去上學，我會讓他在家裡面，我們會帶著他，另一方面，我們也決定離開這個學校」。請女童媽媽放心，接下來這樣事情不會再發生，應該也不會再與對方的孩子有接觸。

賴瑞隆強調，女童母親三個訴求，他都全力處理，去看錄影帶、確保對方孩子狀況，還有妥善溝通，希望得到對方的諒解與原諒，同時希望與對方見面，親自表達歉意、親自說聲對不起。

賴瑞隆透露，週五晚上帶孩子去看心理醫師，未來持續帶孩子看心理醫師，會陪孩子一起，這也是女童媽媽要求，改善孩子狀況，這段時間他確實發現孩子有異常狀況，持續尋求專業心理醫師的協助，改善孩子狀況。

賴瑞隆指出，前天晚上他回到家的時候，孩子說：「爸爸對不起，害你跟全國道歉」。此時賴瑞隆低頭哽咽無法言語，停頓數秒後，他落下兩行淚繼續說：「我想說的是，是爸爸對不起你，你犯了錯沒錯，但因為我的身份、現在角色，讓你承受很多不應該是你這年紀承受的事情，你還在學習成長，然後你承受這麼多，是我對不起你，是我沒有善盡父親的角色」。

賴瑞隆說，再次跟女同學與爸媽道歉，也要跟自己孩子道歉，因為自己的關係，讓很多人受到影響，最後再次跟這位女同學與她的父母道歉，希望有機會能夠當面表達歉意、說聲對不起，作為公眾人物，會繼續努力為人民服務，誠實面對檢討改進，會繼續努力。

