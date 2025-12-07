賴瑞隆再道歉！將讓兒子離開學校 淚崩吐出「這1句」

8歲兒子疑涉校園霸凌，賴瑞隆再道歉，將讓兒子離開學校。（圖：賴瑞隆服務處提供）

表態角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因為8歲兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，今（7）日下午再度召開記者會，再度向女童及其家長道歉。

賴瑞隆表示到學期末前，不會再讓孩子上學，會在家陪伴他，也決定離開這間學校，所以請女童媽媽放心，不會再讓孩子們有接觸，希望得到她的諒解，也已經帶孩子去看心理醫生，確實有異常狀況，會尋求醫生協助，也會陪孩子一起改善。

賴瑞隆最後提到前天晚上回到家，兒子向他道歉說對不起，害你向全國道歉，說到這裡悲從中來，賴瑞隆在鏡頭前落淚，「是爸爸對不起你」。

《中廣新聞》提醒您

◎反霸凌專線：0800-200-885