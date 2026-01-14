即時中心／高睿鴻報導

為迎戰今（2026）年底縣市長大選，各黨皆已積極展開布局，民進黨方面，近日更是先後完成彰化縣、高雄市、嘉義縣等地的初選，期盼早點進入整合程序，讓團隊能發揮最強戰力。其中，最令人關注的「南2都」高雄、台南市長人選，綠營昨（13）日已公布前者初選民調，由立委賴瑞隆驚險勝出、小贏另一名立委邱議瑩0.6%；今日則輪到台南立委林俊憲、陳亭妃對決民調，而昨天剛獲勝的賴瑞隆，今早立刻現身力挺林俊憲。

「林俊憲委員是我的好兄弟！我們過去在立法院並肩作戰、一起守護台灣的各項權益，俊憲委員絕對是我非常欣賞、很優秀的人才」，賴瑞隆開門見山地說。他續指，林不管是對整個台南的願景、社會公平正義、各項建設安排，真的都能讓人感受到非常用心，因此，也是自己很敬重的夥伴。

賴瑞隆也表示，過去這段期間，他與林俊憲主要是在高雄、台南各自作戰，但事實上，自己也有看到，對方一直很努力為初選做準備。因此他說，當昨天忙完了自己的初選後，今天馬上趕過來為林俊憲加油，「他是我心目中最優秀、最理想的台南市長人選」。

民進黨高雄、台南擬參選人賴瑞隆（左）、林俊憲（右）。（圖／林俊憲國會辦公室提供）

賴瑞隆接著提到，過往自己服務於高雄市府時，就曾看到一個好的市長對台南的重要性。他表示，當時的市長就是現任總統賴清德，台南在他的治理下，快速進步發展，而如今，自己也認為林俊憲同樣優秀；因此賴瑞隆強調，期盼高雄與台南未來能一起努力，發揮更大的合作效益。

賴瑞隆直言，過去台灣南北的落差很大，但這幾年台南、高雄已有很快的進步速度，因此現在很希望，台南下一棒交由林俊憲接力，未來高雄、台南就能一起努力，打造更強的南台灣。他希望，無論是產業、交通發展等，南2都都應努力促成南台灣更進步、更繁榮，因此，今天才想特別過來，為林俊憲加油打氣。

他最後說：「希望他在明天的市長初選能順利過關，讓我們的台南更好、讓我們的南台灣更好！」。

原文出處：快新聞／賴瑞隆出手了！公開表態挺「這人」選台南市長 今早現身說明理由

