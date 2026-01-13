賴瑞隆出線參選高市長 三參選對手獻上祝福盼團結求勝

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆確定代表民進黨參選，其餘三位黨內競爭對手均恭喜賴瑞隆，也強調將團結一致、守住高雄，未來還要一起努力，讓高雄越來越好。

邱議瑩表示，針對這樣的初選結果，她只能接受，覺得盡了自己最大的努力，但結果不盡人意，她也必須很謙卑的接受。她說第一時間接到賴瑞隆的電話，也跟瑞隆恭喜，未來高雄還是要持續走下去，持續進步，持續努力。唯有團結，唯有大家同心協力，才能夠讓高雄越來越好。

邱議瑩指出，希望未來跟高雄就像她說的「一生懸命」，一生會奉獻給高雄，她還是會持續在高雄這個地方，跟大家一起努力，並藉機會再次謝謝所有跟她一起走過這段路的夥伴們，包括議員、參選及整個工作團隊的所有夥伴，未來還是要繼續為高雄努力，讓高雄繼續贏。

許智傑感謝市民這段時間給予他的支持和肯定，初選結果出來，恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，我們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力， 感謝大家一路相挺，一起打完漂亮的一仗，未來還是要一起努力、一起勝利，守護高雄、守護台灣。

林岱樺首先向勝出的賴委員表達恭喜，也誠摯祝福他接下來帶領團隊，打贏2026，守住高雄、讓高雄繼續進步，她也要謝謝所有支持她的朋友，每一次的鼓勵、每一通電話、每一段陪伴，她都放在心上。對她而言，這不是結束，而是一段更長的服務旅程。

林岱樺表示，她一直很清楚地說：參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項，今天結果出來，她用同樣的態度面對：我願意承擔、也願意支持黨的提名人，全力以赴、團結對外。

