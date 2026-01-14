賴瑞隆出線執行「大賴」意志？邱議瑩這樣說

▲邱議瑩（圖中）強調，賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選昨日公布民調，綠委邱議瑩以相差不到1%的民調輸給賴瑞隆，對於外界傳言有陰謀論，指「小賴」出線是因為要執行「大賴」（總統賴清德）的意志等耳語，邱議瑩今（14）日受訪時強調，賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了。

民進黨昨公布民調結果，賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩平均民調成績為55.995％，在4人中拿下第一名、初選勝出，另外三位參選人的平均民調成績為，邱議瑩55.3807％、許智傑51.9022％、林岱樺50.5986％。

對此，邱議瑩上午在綠委黃捷陪同下車掃謝票，她受訪時表示，上午會在市區，包括到前鎮、鳳山，下午可能會到三民、左營掃街，希望利用時間跟大家表達感謝，而未來還有更重要的工作，要繼續團結高雄、繼續為高雄努力。

對於初選結束，下一步規劃？邱議瑩說，她只想好好睡幾天幾夜，因為立法院還沒有結束，仍要到立法院持續作戰，短期內會恢復在立法院的工作。

媒體詢問，現在有爆出陰謀論，「小賴」出線是因為要執行「大賴」的意志？邱議瑩說，比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了，最重要還是要守護台灣、守護高雄，她也說過，既然參加比賽，就會遵守遊戲的規則，所以這時候，是大家一起對外作戰的時候，「各式各樣的陰謀論，我覺得都不需要」。

談起市長陳其邁的關心，邱議瑩說，市長和她說加油，而她覺得，兄弟姐妹很多關心的話，都會放在心裡，未來會持續打拚；她說，仍要謝謝市長的加油、鼓勵，也要謝謝黃捷，這一路陪著她好幾天。

至於如何看待賴瑞隆跟藍委柯志恩未來對戰？邱議瑩說，團結的民進黨，要對抗一位對高雄沒感情、沒願景的國民黨，她覺得這是民進黨獲勝的一個很重要的關鍵契機；她說，高雄這幾年的執政成績，帶給很多高雄人信心跟光榮感，要延續這一份光榮感，請大家持續支持民進黨、支持賴瑞隆。

黃捷則說，昨天的民調雖然差了一點點，但邱議瑩第一時間也是說，大家要趕快振作起來，最重要是守護高雄、團結高雄，但她的心情反而恢復比較慢，因此她也要像邱學習；她強調，大家必須快速團結、整合，面對柯志恩，最重要的是，要把陳其邁的好成績留下來、延續下去。

