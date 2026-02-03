賴瑞隆出線後首站市黨部 黃文益宣布鳳山黨部即戰轉型 全黨團結拚過半

▲賴瑞隆拜會高雄市黨部，鳳山黨部轉型競選據點，民進黨全黨整軍迎戰大選。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選結果正式出爐，由立法委員賴瑞隆勝出。賴瑞隆今（3）日首度以市長參選人身分拜會民進黨高雄市黨部，與市黨部主委黃文益就後續選戰整合與組織動員進行會談，展現綠營整軍備戰、全黨團結迎戰大選的態勢。

黃文益表示，市黨部在市長初選期間始終秉持黨務中立，但早於去年11月召開執評委會議時，便已完成相關超前部署，一旦市長人選確定，將即刻啟動全面支援機制。他宣布，位於鳳山行政中心對面的鳳山黨部，將在賴瑞隆競選總部正式成立前，無償提供作為競選辦公室使用，成為即戰力據點，並由市黨部協助人力與黨務支援，加速選戰推進。

黃文益指出，鳳山黨部原為高雄縣黨部，對地方黨員具有深厚情感與歷史意義，地理位置與交通條件俱佳，轉型為競選據點有助於整合基層組織、迅速投入選戰，也象徵民進黨高雄市黨部全面進入戰鬥狀態。

賴瑞隆對市黨部的資源挹注表達感謝，並特別感念初選對手邱議瑩、林岱樺與許智傑三位立委在結果出爐後即展現高度格局，主動協助黨內整合。他也正式宣布，將邀請現任高雄市長陳其邁出任競選總部主任委員，競選團隊將比照總統大選規格運作，並規劃由高雄市八位立委分別擔任各戰區總幹事，全面強化戰區動員與組織作戰能力。

談及選戰主軸，賴瑞隆指出，從謝長廷、陳菊到陳其邁，民進黨長期深耕高雄，執政成果有目共睹，他將全力接下高雄發展的關鍵「第四棒」，延續城市進步動能。他也針對國民黨市長參選人柯志恩提出質疑，批評國民黨在立法院阻擋中央總預算審查，影響高雄重大建設發展，並點名財劃法相關主張恐造成高雄財源實質縮水，呼籲對手應站在高雄利益立場思考。

黃文益補充，隨著市長初選告一段落，市黨部將隨即啟動市議員初選登記作業，依既有制度完成提名布局，並於選後迅速完成整合。賴瑞隆則表示，未來將扛起「母雞」責任，結合市黨部與議員參選人力量，力拚議會席次穩定過半，讓高雄持續走在穩健發展的道路上。

此外，賴瑞隆也提及國防預算與高雄無人機、無人艦等產業鏈發展密切相關，強調中央政策與地方產業息息相關，選戰應回歸城市發展與市民權益。他最後致贈象徵高雄城市意象的「黃色小鴨」予與會執評委，表達凝聚共識、共同迎戰的決心。

最後，眾人齊聲高喊「團結勝選、延續光榮」、「賴瑞隆凍蒜」，現場氣氛熱烈，展現民進黨團結一致、全力以赴打贏年底選戰，守住高雄、守護台灣的決心。（圖╱記者王苡蘋翻攝）