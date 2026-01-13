賴瑞隆出線戰2026高雄市長！大家長陳其邁發聲「最重要是團結、整合」3綠委也表態：全力支持黨提名人

民進黨中央今（13）日公布高雄市長初選民調，綠委賴瑞隆確定代表民進黨參選高雄市長。高雄大家長、市長陳其邁發聲，表示接下來最重要的就是團結、整合；綠委林岱樺表態，將全力支持黨的提名人；綠委許智傑也說，會團結一致守住高雄；綠委邱議瑩則說，恭喜賴瑞隆，她感謝支持者、團隊夥伴，大家已經盡了最大努力。

高雄市長陳其邁表示，首先恭喜賴瑞隆通過民進黨初選。初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

陳其邁指出，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

林岱樺表示，她第一時間向獲提名同志表達祝賀，並表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。

林岱樺強調：「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

對於後續整隊工作，林岱樺表示，將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起。

林岱樺最後表示，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」她也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

許智傑則說，感謝市民朋友這段時間給予他的支持和肯定，初選結果出來、恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，「我們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力。」

邱議瑩為最後一個發表聲明者，她在臉書發文表示，面對初選結果，她要誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力。恭喜賴瑞隆委員，也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀的同志，大家以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範。未來，她會繼續為高雄努力。

（圖片來源：陳其邁、邱議瑩、林岱樺、許智傑臉書）

