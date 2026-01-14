賴瑞隆出線藍狂酸「新潮流復辟」 子弟兵反嗆：老掉牙攻擊

民進黨高雄市長初選才剛落幕，新潮流系立委賴瑞隆驚險出線，藍營火力隨即全開。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選才剛落幕，新潮流系立委賴瑞隆驚險出線，藍營火力隨即全開。繼國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨天拋出「這是一場柯志恩與新潮流的決戰」後，藍營再補刀狂酸「新潮流復辟恐成高雄危機」；不過，賴瑞隆子弟兵也不甘示弱，反嗆藍營「老掉牙又千篇一律」，低估高雄人智慧。

國民黨高市議員陳麗娜指出，民進黨高雄市長初選結果，新潮流系賴瑞隆打敗了英系，陳其邁的挫敗固然難堪，「但真正值得警惕的是，如果讓新潮流系重新掌握高雄，那麼高雄的進步會不會嘎然而止？高雄會不會回到過去年年舉債，卻看不到建設成果的時代？高雄發展還要再讓這樣的新潮流淹沒嗎？」

陳麗娜痛批，新潮流自陳菊時代入主市府，長達10多年的派系治理，讓高雄長期背負沉重債務，成為全台舉債最高的城市，「錢花得快，卻看不到對得起市民的成績單」。

陳麗娜質疑，當年新潮流「年年舉債、建設成果卻交代不清」，卻在地方經營上極其用力，透過資源分配與人事布局，累積龐大的基層實力。也正因如此，即便新潮流離開高雄政壇核心多年，根基仍未鬆動，這次才能成功扳倒陳其邁力挺的邱議瑩，讓陳其邁顏面無光。

陳麗娜直言，問題不在於誰贏得初選，而在於這股「花錢如流水、把舉債當兒戲、將公共資源用來鞏固派系」的力量，一旦重新掌握高雄，過去幾年好不容易累積的市政成果，恐怕將付諸東流。「新潮流的復辟，並非藍綠勝負，而是高雄整座城市的危機」。

對此，賴瑞隆服務處執行長、前鎮小港區市議員參選人黃敬雅回嗆，選後攻擊果然一波接一波，內容卻「老掉牙又千篇一律」，陳麗娜把賴瑞隆勝出操作成「新潮流復辟」、「高雄危機」，不僅低估高雄人的智慧，更暴露國民黨對高雄發展的無知與惡意。

黃敬雅反駁，指控陳菊時代「年年舉債、看不到建設」根本是睜眼說瞎話，7年多來連具體追蹤證據都拿不出來，卻對城市蛻變視而不見。她指出，高雄今天能成功招商台積電、演唱會經濟爆發、亞洲新灣區成為國門門面，哪一項不是建立在過去頂著壓力推動的基礎建設之上。

黃敬雅也細數捷運、輕軌、滯洪池、衛武營，當年被國民黨罵得一文不值，如今卻成為高雄人的驕傲，「把轉骨投資惡意扭曲成負債，正是國民黨一貫伎倆」。她反酸，當高雄人捍衛前鎮漁港時，陳麗娜卻選擇沉默，甚至放任黨內羞辱高雄，「連自己城市都不敢捍衛，卻對未來指手畫腳」。

黃敬雅強調，民進黨初選是民主機制的展現，賴瑞隆深耕基層、爭取建設的成績有目共睹，這正是市民的選擇；反觀國民黨，至今仍只會用派系鬥爭的有色眼鏡看世界，難怪永遠看不懂高雄為何能持續前進。

