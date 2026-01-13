賴瑞隆出線被「翻舊帳」 藍酸：別再電梯堵柯志恩

綠委賴瑞隆去年10月在立法院走廊突襲式堵住藍委柯志恩，雙方當場爆發激烈口角互嗆。（柯志恩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，確定由立委賴瑞隆出線，2026高雄市長選戰正式定錨為「柯志恩對決賴瑞隆」。不過，結果公布後，國民黨高雄市議員們火力全開，將焦點直指賴瑞隆過去爭議言行，尤其再度翻出「電梯口堵柯志恩」事件猛酸，呼籲綠營未來要來場公平的選戰。

回顧電梯事件，當時高雄美濃大峽谷盜採砂石案延燒，賴瑞隆去年10月在立法院走廊突襲式堵住柯志恩，雙方當場爆發激烈口角互嗆。賴不斷質問「為什麼要抹黑？為什麼不道歉？」並喊告以訟止謗。柯嗆「笑死人」、「不要抹黑」，痛批對方不懂法、濫用司法資源。

國民黨高市議員許采蓁表示，民進黨初選過程宛如一場鬧劇，如今雖由賴瑞隆出線，但其市長適格性仍備受考驗。她點名，賴瑞隆曾在立法院走廊突襲式堵住柯志恩，引發激烈口角；另在孩子校園霸凌爭議上，處理拖延超過1個月，直到家長與媒體投訴後，賴才淚灑螢光幕前。

許采蓁也質疑，民進黨今天公布的初選民調很弔詭，與多家主流媒體結果存在明顯落差，刻意拉開與柯志恩的差距，形同「自high式民調」，質疑此舉只是為爭議人選鋪路。

她直言，若是用這樣的方式讓人出線，加上他過去的行徑，只怕接下來是更大的鬧劇開始。她只希望，接下來的選舉，不要再看到用奧步打擊柯志恩，民進黨能來一場公平公正的選舉，並酸諷提醒賴瑞隆「別再去電梯堵柯老師」。

議員邱于軒也附和指出，賴瑞隆出線並不令人意外，但仍期待2026選戰能回歸君子之爭，電梯口對嗆「大可不必」。國民黨高市黨部發言人張永杰則進一步諷刺，賴瑞隆過去在立法院的作風仍歷歷在目，「不曉得未來會不會又像在立法院一樣，上演電梯口堵女同事」。

柯志恩則認為，高雄市長選戰已正式起跑，她期盼這將是一場過程激烈、但不抹黑、不奧步的君子之爭，並直言「抗中牌」與抹紅操作早已讓市民疲乏。她強調，雖然執政黨資源雄厚，在野陣營處於不對等戰局，但仍將以治理願景與城市格局，迎戰這場「以小博大」的選戰。

