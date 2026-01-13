賴瑞隆出線贏黨內3對手 網集體敲碗問「泰勒絲會來嗎」

賴瑞隆在民進黨高雄市長初選勝出。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，最終由綠委賴瑞隆勝出。由於賴瑞隆近日接受媒體專訪，聊到未來願景，允諾當選高雄市長後會努力邀請美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）到高雄開唱，不少網友敲碗「泰勒絲要來了嗎？」曾任台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛也發文問，泰勒絲到高雄，不知現在有沒有規劃了？

賴瑞隆上個月接受媒體專訪，提出若當選高雄市長的願景，包括會努力邀請美國流行天后泰勒絲到高雄開唱、8年內高雄平均薪資漲1萬、在高雄205兵工廠舊址興建大巨蛋等政見。

綠營初選結果出爐後，滿志剛在臉書發文表示，恭喜「國民黨最害怕的人」出線啦。他現在只想問問賴瑞隆，承諾過8年高雄平均薪資要加一萬、還要邀泰勒絲到高雄，不知現在有沒有規劃了，兵工廠要蓋大巨蛋，民進黨高雄市府支持嗎，還是又要舉債多少呢？另外，美濃大峽谷案、多座垃圾山案，賴瑞隆又打算怎麼善後呢？

也有網友在脆（Threads）發文表示，「最希望賴瑞隆做的事，泰勒絲，沒了，沒有要求太多吧！」也有人問，「泰勒絲要來了嗎？」

針對未來若當選高雄市長後的施政方向，賴瑞隆初選勝出後提出「三個優先」政見，第一，團結凝聚力量：第二，守住高雄榮光：第三，打造超越黨派、世代共融、百業齊發、區域均衡的國際級幸福城市。

