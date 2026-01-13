賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重

政治中心／劉宇鈞報導

民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。

綠營需慎重再慎重！陳敏鳳：柯志恩實力相對強

陳敏鳳在網路節目表示，陳其邁政績整體來說很好，而要接棒的候選人實力，能否像過去的市長陳菊、謝長廷一樣強，將會是重點，因為她覺得，民進黨在高雄的對手柯志恩，是實力相對強的人選。

陳敏鳳特別提到立法院長韓國瑜在2018年代表藍營贏得高雄市長選舉一事，她坦言，執政久了，市民可能會有一些想法，所以這一局並不是百分之百的穩，當選戰短兵相接的時候，需要慎重再慎重。

陳敏鳳（右）分析年底高雄市長選戰。（圖／震傳媒提供）

陳敏鳳：整合應該不會有太大問題

陳敏鳳認為，同樣參與初選的民進黨立委林岱樺已經公開表態不退黨，整體的問題就會小一點，之後就要看賴瑞隆的整合能力，也要看陳其邁屆時的輔選。

陳敏鳳強調，因為陳其邁在此次初選支持民進黨立委邱議瑩，但相信陳能做好，總不會丟掉接班人、造成政黨輪替，而整合上應該不會有太大的問題，關鍵就是未來選戰打法，及賴瑞隆面對危機事件的回應。

