賴瑞隆出線遭影射「德意志」 邱議瑩：不需要陰謀論

初選落敗的立委邱議瑩（右二）今（14）日直言，比賽已經結束，「各式各樣的陰謀論都不需要」，也喊話全力支持賴瑞隆，讓民進黨繼續執政高雄。（柯宗緯攝）

立委邱議瑩（右二）今展開謝票之旅，首站到覆鼎金保安宮參拜。（柯宗緯攝）

立委邱議瑩（左）今展開謝票之旅，立委黃捷（右）陪同，首站從覆鼎金保安宮出發，將到三民區等地車掃。（柯宗緯攝）

立委邱議瑩今展開謝票之旅，立委黃捷陪同，首站從覆鼎金保安宮出發，將到三民區等地車掃。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以0.6％差距險勝邱邱議瑩，政壇隨即傳出陰謀論，影射賴瑞隆出線是因黨中央要貫徹黨主席賴清德的「德意志」，引發議論。對此，邱議瑩今（14）日回應，比賽已經結束，「各式各樣的陰謀論都不需要」，也喊話全力支持賴瑞隆，讓民進黨繼續執政高雄。

邱議瑩今早自三民區覆鼎金保安宮出發，展開謝票行程，行程涵蓋前鎮、鳳山，下午則前往三民與左營，包括立委黃捷、高市議員鄭孟洳、議員參選人林浤澤等人陪同。

邱議瑩表示，希望利用時間向一路相伴的支持者表達感謝，謝謝大家的支持與陪伴。未來還有更重要的工作，就是繼續團結高雄、為高雄努力、為高雄打拚，希望高雄能夠愈來愈好。至於下一步規畫，短期內沒有特別安排，只希望先好好休息幾天，不過立法院會期尚未結束，仍須回到立法院持續工作。

傳出邱、賴民調差距近，邱議瑩只差賴瑞隆22通電話？邱議瑩回應，相關數字是大家計算出來的。至於政壇爆出陰謀論影射「小賴」（賴瑞隆）出線是因為要執行「大賴」（賴清德）的德意志。她強調，既然參加比賽，就會遵守遊戲規則，各式各樣的陰謀論都不需要，大家最重要的是一起對外作戰，守護台灣、守護高雄。

邱議瑩也表示，初選結束後，接獲不少黨內同志關心，包括高雄市長陳其邁來電加油打氣，相關鼓勵她都放在心裡，未來仍會持續為高雄打拚，她也特別感謝黃捷一路陪同掃街、拜票。

談及未來賴瑞隆將對戰國民黨高雄市長參選人柯志恩，邱議瑩直指，團結的民進黨，才有能力面對對於高雄缺乏感情、也欠缺願景的國民黨。她呼籲，支持者延續近年市政成果與高雄的光榮感，全力支持賴瑞隆，讓民進黨繼續執政高雄。

黃捷則表示，這次初選讓她看到邱議瑩面對壓力與結果時的成熟風範，即便結果不如預期，第一時間仍強調團結高雄、盡快整合，「反而是我自己的心情好像恢復得比較慢一點」。此外，菊系議員邱俊憲今也驚喜現身，特別送上花束祝福邱議瑩。

