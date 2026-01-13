賴瑞隆出線高雄市長初選 林岱樺表態力挺盼團結對外應戰2026

民進黨立委林岱樺恭賀賴瑞隆勝出高雄市長初選，並期許黨內團結對外贏得2026選舉。（圖／周志龍攝）

民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將掛綠袍投入2026年高雄市長選戰。對此，同樣參與初選的立委林岱樺雖未勝出，仍第一時間送上祝福，並強調自己不會離開高雄、也不會離開民進黨，將全力支持黨的提名人，團結對外、力拚勝選。

林岱樺首先向勝出的同志賴瑞隆委員表達恭喜，也誠摯祝福候選人接下來能帶領團隊，打贏2026，守住高雄、讓高雄繼續進步。她也感謝所有支持她的朋友，表示大家每一次的鼓勵、每一通電話、每一段陪伴，她都放在心上，並強調對她而言，未來是一段更長服務旅程的延續。

她表示，自己一直很清楚地表明，參與初選就要尊重制度、遵從黨的規則，只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。如今結果出爐，她也用同樣的態度面對，願意承擔、也願意支持黨的提名人，全力以赴、團結對外。

林岱樺也強調，不會離開高雄，也不會離開民進黨，仍然會繼續擔任大家的立法委員，並把在政見會提出的方向，持續在立法院、在中央、在地方努力推動，讓高雄產業更有競爭力，讓城市更安全，讓長輩照顧更到位、讓年輕人在高雄追夢。她最後再次感謝大家，呼籲團結支持黨的提名人，團結守住高雄，團結讓高雄更好，並向高雄市民致謝。

