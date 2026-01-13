賴瑞隆出線高雄市長初選 民進黨市黨部：團結勝選為最大目標

民進黨高雄市長初選13日結果出爐，立委賴瑞隆勝出，將由黨中央經程序報請提名成為民進黨高雄市長提名人選。高雄市黨部主委黃文益表示，此次初選過程中4位參選人都展現君子風度，未來將以團結勝選為最大目標，延續高雄光榮。

民進黨高雄市黨部主委黃文益。（圖／黃文益臉書）

黃文益指出，黨內初選是民進黨民主制度成熟運作的重要展現，這次初選過程中4位參選人皆秉持君子之爭的精神，在黨內初選制度下良性競爭，展現高度政治風範與對高雄未來的責任感，值得所有黨員與市民肯定。

黃文益進一步說明，參與初選的4位參選人長期深耕高雄且各有所長，無論是在立法問政、地方建設或公共政策推動上，都為高雄付出許多心力。他強調，黨內初選的目的是透過民主程序凝聚最大共識，選出最能承擔責任、最能接棒高雄市長陳其邁的人選，帶領民進黨迎向民國115年的大選挑戰。

賴瑞隆從高雄市長初選中出線。（圖／中天新聞）

黃文益表示，初選結果出爐後最重要的就是團結，市黨部將第一時間啟動整合機制，團結所有力量共同面對接下來的選戰。他指出，未來的選戰不只是市長一役，還有議員及里長，選戰結果更關乎高雄整體市政路線與價值方向。

黃文益透露，根據民進黨中央初選時程推估，農曆年後即將進入各區市議員初選民調工作，期待整體盡早完成提名布局。市黨部將會與未來市長參選人、各區市議員參選人及基層里長緊密合作，形成堅實的團隊戰力，共同爭取最大勝利。

