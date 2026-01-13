賴瑞隆出線「中央黨部」貫徹「德意志」？網譏：邱議瑩最明白！

民進黨高雄市長初選結果今天（13日）出爐，綠委賴瑞隆殺出重圍，將代表民進黨投入2026年高雄市長選戰。臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」分析民進黨初選民調結果指出，真正讓賴瑞隆出線的是「中央黨部」做的這一份民調，至於中央黨部有沒有貫徹「德意志」，這個問題邱議瑩應該最明白。

民進黨今天公布高雄初選民調數據，根據中央黨部民調，林岱樺49.6208%、邱議瑩53.1517%、許智傑52.4895%、賴瑞隆55.0773%；山水民調，林岱樺50.6441%、邱議瑩56.2533%、許智傑52.3440%、賴瑞隆55.2605%；典通民調，林岱樺51.5308%、邱議瑩56.7371%、許智傑50.8732%、賴瑞隆57.6606%。根據三個執行單位結果平均，林岱樺50.5986%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、賴瑞隆55.9995%。

廣告 廣告

邱議瑩。（圖／中天新聞）

「諸葛村夫聊八卦」表示，民進黨高雄市長初選結果出來了，由賴瑞隆以0.6188個百分點的差距擠下邱議瑩，代表民進黨2026年參選高雄市長。但細看民調內容，其實真正讓賴瑞隆出線的是「中央黨部」做的這一份民調。如果只看山水跟典通，賴瑞隆跟邱議瑩其實平分秋色，但是中央黨部做的民調，很明顯賴瑞隆高出一大截，至於中央黨部有沒有貫徹德意志，這個問題邱議瑩心裡應該最明白。

民進黨高雄市長初選民調結果。（圖／民進黨提供）

「諸葛村夫聊八卦」指出，接下來要看的是明天台南這一局，封關前扣除小萊爾陣營出的假民調，媽祖婆每一份民調都大贏，但會不會忽然「中央黨部」做出來的民調一枝獨秀，把其他民調公司的數字輾壓過去，「這就要考驗大萊爾要保小萊爾的決心到哪裡了！」

延伸閱讀

高雄市長初選吊車尾落敗 林岱樺：沒有脫黨的選項

初選民調1天完成引質疑 民進黨：民調機構具公信力

快訊/民進黨初選結果出爐！ 賴瑞隆出線參選高雄市長