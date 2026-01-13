賴瑞隆出線！藍營基層吐心聲：至少不必對戰邱背後的市府團隊

立委賴瑞隆在黨內初選民調中勝出，將獲民進黨提名參選高雄市長。記者劉學聖／攝影

立委賴瑞隆擊敗同黨對手邱議瑩、許智傑及林岱樺，將代表民進黨參選2026高雄市長，在結果出爐後，綠營支持者肯定3落選人皆保持君子風範，願意團結迎戰大選。藍營則認為，賴瑞隆背後雖然獲得新潮流傾力支持，但危機處理及戰鬥力略遜於邱議瑩，且邱背後的陳其邁市府團隊十分強大，不用對戰她讓人鬆一口氣，也希望「賴瑞隆以後不要再去電梯堵柯志恩」。

賴瑞隆與邱議瑩的民調差距僅6%左右，不幸落敗讓邱的支持者非常難過。相較邱議瑩「恰北北」形象，賴瑞隆個性相對溫和、穩健，但也有不少藍營人士為邱議瑩感到可惜，覺得邱若出線會讓選舉更有看頭。

高市議員許采蓁指出，初選過程裡，賴瑞隆把柯志恩堵在電梯口，另外孩子在學校發生霸凌爭議，拖拖拉拉超過一個月處理不好，直到對方家長跟媒體投訴才淚灑螢光幕前，賴瑞隆在初選過程的表現就像一齣鬧劇，不知道初選結束後，鬧劇會不會跟著結束。

許采蓁說，民進黨用自high式民調讓有爭議的人選出線，加上賴瑞隆過去的行徑，只怕接下來是更大的鬧劇開始，希望接下來的選舉，不要再看到用奧步打擊柯志恩，民進黨能來一場公平公正的選舉，她也提醒賴瑞隆不要再去電梯堵柯老師了。

議員邱于軒表示，期待2026的高雄市長選戰是個君子之爭，電梯前堵人對嗆的事情，大可不必！

藍營人士說，新潮流長期把持國營事業及地方派系，賴瑞隆的強項也是在都會區，對柯志恩而言，行政資源確實不如民進黨，未來這一年會是一場激戰。

