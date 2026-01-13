賴瑞隆出線！謝龍介點1事恐讓柯志恩有機會

▲民進黨高雄市長候選人確定由立委賴瑞隆出線。（圖／記者郭俊暉攝，2026.01.13）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果昨（13）日出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，國民黨立委謝龍介認為，其他初選惜敗的立委們的樁腳是否會跟著黨團結，還是個問號，賴瑞隆的對手、藍委柯志恩恐因此有機可趁，接下來就要看總統兼民進黨主席賴清德會怎麼說服現任市長陳其邁好好交接和動員。

謝龍介昨上《新聞大白話》表示，在初選結果出爐後，敗選的民進黨參選者們皆表態不會脫黨參選，但他們熟悉初選過程的樁腳們，是否會跟著去和黨「團結」？立法院長韓國瑜之所以能在2018年高雄市長選舉勝出，是因陳菊卸任市長、交棒給陳其邁時「心不甘情不願」，沒有完全交接。

謝龍介更提到，如果陳其邁在交棒賴瑞隆時，來一招行政資源、體系不動員，這樣的輔選就會讓柯志恩有機可趁，因此，現在就看賴清德會怎麼說服陳其邁。

