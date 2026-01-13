賴瑞隆出線！陳其邁：盼延續民進黨高雄價值

▲陳其邁恭賀賴瑞隆初選出線，期盼能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此高雄市長陳其邁表示，首先恭喜賴瑞隆通過初選，此次4位候選人都非常優秀，而接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

對於賴瑞隆初選勝出，陳其邁表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制，這一次4位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

陳其邁說，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

