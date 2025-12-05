賴瑞隆出馬，柯志恩勝算高？謝寒冰批「邏輯不通」：綠營這人比較好打

《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日在節目中分析明年高雄市長選情，他指出，如果民進黨提名賴瑞隆，國民黨立委柯志恩有當選可能性，但柯志恩不知道自己會當選，因為國民黨很不會選舉，也不知道民進黨的弱點在哪裡。對此，媒體人謝寒冰今（5）日在節目《大新聞大爆卦》直言，「吳子嘉董事長真的很會帶風向，這個帶的也太明顯，柯志恩不知道自己會當選，那她現在在幹嘛？她當然認為自己會當選阿！不然人家在那邊蹲點蹲4年，瘋了阿，這個邏輯就不太通。」

廣告 廣告

對於吳子嘉稱，賴瑞隆出現會提高柯志恩的當選機率，謝寒冰則表示，「抱歉我的想法不太是這樣，我必須說這個是在賴瑞隆小孩子事情之前的判斷，之後我不敢講，但在小孩事件發生前，我認為邱議瑩真的比較好打，賴瑞隆怎麼會比較好打？」

賴瑞隆孩子霸凌事件 改變高雄選局變數

謝寒冰說明，賴瑞隆雖然沒有突出表現，但也因為如此，他是容易讓人家含淚投票的那個人。即使民進黨內跟林岱樺鬧成這樣，賴瑞隆也沒有攻擊過林岱樺，他跟林岱樺沒有針鋒相對，他跟邱議瑩也沒有不合，跟許智傑之間看起來也很好，所以賴瑞隆出現的話，其他3個派系也許不滿意，但還是有機會把票投給賴瑞隆。

謝寒冰強調，整個局來看，如果賴瑞隆沒有孩子這件事情，新潮流應該是硬拱賴瑞隆上去，即使英系、蘇系、扁系挺邱議瑩，就是因為他們這樣挺，更要壓下你，但現在賴瑞隆孩子事情出來後，出現一個大變數。

對比邱議瑩 陳鳳馨：柯志恩的學歷與表達能力完勝

同場嘉賓、媒體人陳鳳馨則說，「我能理解吳子嘉這樣講背後的想法是什麼，但從我的角度來看，我認為邱議瑩比較好打，因為會形成很強烈的對比，柯志恩的博士學歷、行政與表述能力全部都完勝邱議瑩，更重要的是她不會去踹門。」

陳鳳馨提到，藍委柯志恩（見圖）的博士學歷、行政與表述能力全部都完勝綠委邱議瑩。（資料照，柯承惠攝）

陳鳳馨提到，只要去剪接邱議瑩不管是踹門、打耳光、還有罵原住民「番仔」，只要把這些影片全部剪接起來，其實就很好打了。

更多風傳媒報導

