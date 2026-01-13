賴瑞隆初選勝出代表綠營參選高雄市長 許智傑感謝支持喊：團結守護高雄

圖：針對民進黨高雄市長初選結果，許智傑感謝市民朋友在這段期間給予自己的支持與肯定。（許智傑辦公室提供）

民進黨佈局二Ｏ二六縣市首長大選，十三日公布高雄民調結果，賴瑞隆以極小差距出線。對此，立法委員許智傑十三日特別向高雄市民表達最誠摯的謝意，同時也承諾未來將持續為深愛的高雄「走闖打拚」，絕不辜負市民期待。

許智傑表示，這段時間走訪基層，感受到無數鄉親熱情的雙手與肯定的眼神，這份溫暖他點滴在心頭，自初選起跑以來，無論是在市場、街道，還是各項基層座談，深刻感受到高雄人對這座城市進步的渴望，「感謝這段時間給予智傑的支持和肯定，這每一份力量，都是督促我繼續前進的最大動力。」

許智傑提到，高雄的未來與進步才是頭等大事！雖然階段性任務告一段落，但守護高雄的心永遠不變。面對年底大選，我們沒有分裂的本錢，只有團結一致，才能守護咱深愛的高雄。

許智傑最後特別以「深深一鞠躬」表達內心的感激。他承諾，無論在什麼位置，都會持續在中央與地方奔走，為高雄爭取更多建設與福利，並感性呼籲，所有支持他的好朋友，將這份熱情轉化為團結的力量，共同守護高雄。