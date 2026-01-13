賴瑞隆初選勝出將對決柯志恩 陳其邁這麼說...

圖：立委賴瑞隆確定代表民進黨競選高雄市長，市長陳其邁強調，接下來最重要的事就是團結和整合。（高市府提供）

民進黨高雄市長初選十三日公布結果，確定由立委賴瑞隆出線，將接棒陳其邁。對此，高雄市長陳其邁強調，接下來最重要的事就是團結和整合。

陳其邁表示，恭喜賴瑞隆委員民進黨初選。初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制，這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

陳其邁也提到，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力，也期許賴瑞隆能夠繼續加油，贏得大選。