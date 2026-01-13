賴瑞隆初選勝出！他酸爆：泰勒絲要來了嗎？

▲民進黨立委賴瑞隆今（13）日勝出高雄市長黨內初選。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。對此，媒體人黃揚明狠酸，泰勒絲要來了嗎？網友也紛紛留言狠酸：「高雄市的小孩要注意了」、「誰會出線，應該大家都不意外吧」。

民進黨今上午10時30分開封民調結果，賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩平均民調成績為55.995％，在4人中拿下第一名，贏得初選，另外3位參選人的平均民調成績為：邱議瑩55.3807％、許智傑51.9022％、林岱樺50.5986％。

對此，黃揚明隨即發文狠嗆，賴瑞隆勝出！泰勒絲快來了嗎？

該文一出，底下大批網友也紛紛留言狠酸：「高雄市的小孩要注意了」、「誰會出線，應該大家都不意外吧」、「高雄就這樣演了，台南更不用說，恭喜國民黨拿下南二都」、「民調接近」、「可以讓霸凌消失的那個男人」、「新潮流有恥度可言嗎？」等。

