賴瑞隆初選勝出！林岱樺喊全力支持：沒有脫黨的選項

[Newtalk新聞] 民進黨今（13）日公布高雄市長初選結果，最後由立委賴瑞隆勝出，預計21日將正式代表民進黨參選高雄市長。對此，民進黨立委林岱樺表示，她第一時間向獲提名同志表達祝賀，並表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。她也說，只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。

林岱樺感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，強調初選結果不改服務高雄的初心與承諾。她表示，「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

對於後續整隊工作，林岱樺表示，將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，「高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。」

在政策推動上，林岱樺指出，她仍將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

林岱樺表示，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心」。她也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

民進黨公布初選民調數據，根據中央黨部民調，林岱樺49.6208%、邱議瑩53.1517%、許智傑52.4895%、賴瑞隆55.0773%；山水民調，林岱樺50.6441%、邱議瑩56.2533%、許智傑52.3440%、賴瑞隆55.2605%；典通民調，林岱樺51.5308%、邱議瑩56.7371%、許智傑50.8732%、賴瑞隆57.6606%。

根據三個執行單位結果平均，林岱樺50.5986%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、賴瑞隆55.9995%。賴與邱的支持度差不到1%。

