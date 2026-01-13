賴瑞隆初選勝出 林岱樺「支持黨的提名人」：不會離開民進黨

高雄市 / 林彥廷 綜合報導

民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人爭取民進黨高雄市長提名，初選民調結果今(13)日公布，由賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。對此，林岱樺表示「願意支持黨的提名人」、「不會離開高雄，也不會離開民進黨」。

林岱樺稍早發文指出，剛剛結果已經揭曉。她要向勝出的同志賴委員表達恭喜，也誠摯祝福候選人接下來帶領團隊，打贏2026，守住高雄、讓高雄繼續進步。

林岱樺表示，她要謝謝所有支持岱樺的朋友。你們每一次的鼓勵、每一通電話、每一段陪伴，她都放在心上。對她而言，未來是一段更長的服務旅程的延續。

林岱樺指出，她一直很清楚地表示：參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。今天結果出來，她用同樣的態度面對：「我願意承擔、也願意支持黨的提名人，全力以赴、團結對外。」

林岱樺表示，也請支持她的朋友放心，她不會離開高雄，也不會離開民進黨。她仍然是大家的立法委員，會把在政見會提出的方向，繼續在立法院、在中央、在地方努力推動：讓高雄產業更有競爭力，讓城市更安全，讓長輩照顧更到位、讓年輕人在高雄追夢。「最後，我要再一次謝謝大家。請大家把心放在一起，把力量放在一起：團結支持黨的提名人，團結守住高雄，團結讓高雄更好。謝謝大家，謝謝高雄。」

