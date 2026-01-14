賴瑞隆初選勝出、柯志恩等於要「一打六」？黃暐瀚再揭台灣政治縮影

記者李鴻典／台北報導

民進黨13日公布2026高雄市長初選民調結果，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出；民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名賴瑞隆對戰柯志恩。資深媒體人黃暐瀚撰文寫下，高雄初選，就是台灣政治的縮影。對內競爭選總統，藍綠白都有機會；對外團結抗中共，台灣須得一條心。

從高雄初選看台灣政治，黃暐瀚說，民進黨高雄市長初選昨日塵埃落定。賴瑞隆以「0.6%」險勝邱議瑩，邱議瑩立刻宣布恭喜賴瑞隆，團結高雄；許智傑po出和賴瑞隆掃街合照（立委選舉期間）表態支持；先前媒體一直預測「可能脫黨參選」的林岱樺，也表示接受初選結果，不會脫黨，留在立院，繼續為高雄打拚。

黃暐瀚說，幾天前還「刀光劍影」，民調揭曉後，立刻迅速團結。賴邱林許四人在高雄的這場初選，完美呈現了「對內競爭、對外團結」的典範。之後加入暖男市長陳其邁與總統賴清德，國民黨的柯志恩，等於要「一打六」，肯定不會輕鬆。

反之，如果只輸0.6%，有人不服，要求民調重做？如果候選人神隱消失，電話不接不表態？如果支持者不滿包圍黨中央？如果真的堅持參選到底，脫黨三咖督？那麼就會變成「對內鬥爭、對外不團結」，柯志恩的勝選機率，自然大大的攀升。

高雄初選，就是台灣政治的縮影。黃暐瀚表示，對內競爭選總統，藍綠白都有機會；對外團結抗中共，台灣須得一條心。如果我們團結，就不容易被分化、被侵略、被攻破；如果我們分裂，執政在野天天鬥，當殺父仇人一樣在鬥。那就不用等敵人來襲，自己先垮掉，都不意外。

選贏的，展現氣度，包容少數；選輸的，大局為重，服從多數。黃暐瀚強調，希望台灣更好，台灣能贏！

