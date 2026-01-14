賴瑞隆初選勝出、柯志恩等於要「一打六」？黃暐瀚再揭台灣政治縮影
記者李鴻典／台北報導
民進黨13日公布2026高雄市長初選民調結果，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出；民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名賴瑞隆對戰柯志恩。資深媒體人黃暐瀚撰文寫下，高雄初選，就是台灣政治的縮影。對內競爭選總統，藍綠白都有機會；對外團結抗中共，台灣須得一條心。
從高雄初選看台灣政治，黃暐瀚說，民進黨高雄市長初選昨日塵埃落定。賴瑞隆以「0.6%」險勝邱議瑩，邱議瑩立刻宣布恭喜賴瑞隆，團結高雄；許智傑po出和賴瑞隆掃街合照（立委選舉期間）表態支持；先前媒體一直預測「可能脫黨參選」的林岱樺，也表示接受初選結果，不會脫黨，留在立院，繼續為高雄打拚。
黃暐瀚說，幾天前還「刀光劍影」，民調揭曉後，立刻迅速團結。賴邱林許四人在高雄的這場初選，完美呈現了「對內競爭、對外團結」的典範。之後加入暖男市長陳其邁與總統賴清德，國民黨的柯志恩，等於要「一打六」，肯定不會輕鬆。
反之，如果只輸0.6%，有人不服，要求民調重做？如果候選人神隱消失，電話不接不表態？如果支持者不滿包圍黨中央？如果真的堅持參選到底，脫黨三咖督？那麼就會變成「對內鬥爭、對外不團結」，柯志恩的勝選機率，自然大大的攀升。
高雄初選，就是台灣政治的縮影。黃暐瀚表示，對內競爭選總統，藍綠白都有機會；對外團結抗中共，台灣須得一條心。如果我們團結，就不容易被分化、被侵略、被攻破；如果我們分裂，執政在野天天鬥，當殺父仇人一樣在鬥。那就不用等敵人來襲，自己先垮掉，都不意外。
選贏的，展現氣度，包容少數；選輸的，大局為重，服從多數。黃暐瀚強調，希望台灣更好，台灣能贏！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 30
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 117
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 207
