賴瑞隆初選勝出 樊啓明揭綠營選情隱憂：整合裂痕比想像深

民進黨高雄市長初選今（13）日結果出爐，由立委賴瑞隆出線，正式迎戰國民黨參選人柯志恩。對此，資深媒體人樊啓明分析，雖然高雄是民進黨執政，但民進黨的選情仍然有不小隱憂，因為賴瑞隆的仇恨值不高，但也沒什麼人設紅利，此外，綠營整合的裂痕比想像中更深。

賴瑞隆以0.6188%的極些微差距，險勝英系代表、立委邱議瑩，中山大學榮譽退休教授廖達琪表示，結果並不出人意料，之前4人中就以賴、邱2人最被看好，勝負亦在伯仲之間，2人無論是誰出線都是合理結果，民調數字完全符合選前觀察。她認為，賴瑞隆的民調一直以來都維持領先，最後的校園事件對黨內初選雖有影響但似乎不深，脫穎而出並不難理解，縱觀未來，新系在高雄擁有主場優勢，且具備強大的選舉操盤能力，這對民進黨未來的市長選情是利多，後續重點在於賴瑞隆如何整合初選後的各方勢力。

樊啓明今天在臉書發文表示，高雄市雖然是民進黨執政，市長陳其邁的滿意度也很高，但民進黨選情仍然有不小隱憂。他分析，雖然賴瑞隆的仇恨值不高，但也沒什麼人設紅利，而候選人若本身魅力不夠，就很需要靠其他人拉抬，如在初選期間，邱議瑩身旁站的是黨內天王級的陳其邁、行政院前院長蘇貞昌等人，但賴背後看來看去就只有總統賴清德，面對2026可能的逆風局，不知道是加分還是扣分？

樊啓明指出，選戰期間陳其邁及高雄市府，被認為明顯支持邱議瑩，希望讓好不容易建立起來的「邁團隊」延續下去，但如今將回歸菊系，現在還手握行政資源的陳人馬，接下來願意幫助賴瑞隆到什麼程度，是個問號。但他也直言，賴瑞隆的出線對民進黨2026還是有好消息，因為對選情也有關鍵影響力的林岱樺而言，只要不是邱議瑩，其他人都可以，「以往民進黨在南台灣，初選過後頭過身就過，但賴瑞隆這一仗贏得不輕鬆更不漂亮，整合的裂痕比想像中更深」。

