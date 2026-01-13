即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選民調今（13）日上午公布，最終由綠委賴瑞隆擊敗邱議瑩、許智傑及林岱樺勝出。對此，民進黨發言人韓瑩表示，本次民調作業與黨內以往進行初選，其實都已行之有年，昨晚執行的過程一切非常順利，一天內就完成所要的份數。





綠營高雄市長初選民調於昨晚6時至10時完成，比預計要到10時30分的時間還要早，3家民調公司皆已成功取得問卷1200個有效樣本，最終由賴瑞隆出線。

韓瑩稍早在中央黨部受訪時宣布，據10時30分高雄市長初選的開封結果，數據顯示最高者為是賴瑞隆，接下來的提名程序，將會經由下週的選對會提報中執會通過。

廣告 廣告

她強調，此次民調與民進黨以往進行初選，其實都已行之有年，初選份數在昨天根據民調中心的回報，都是一切非常順利執行，也都是非常具有公信力的機構，一天之內就可以完成所要求的份數，沒有任何問題。





原文出處：快新聞／賴瑞隆初選勝出 民進黨：過程順利、公信力無虞

更多民視新聞報導

Cheap遭雷虎提告喊冤：沒講什麼！他曝驚人罰則：好好找律師吧

獨家／博愛特區緊張！總統府旁民眾持刀與警對峙 已遭制伏帶回

擊敗3綠委拿下初選 賴瑞隆拋「三個優先」宣言：一定守住高雄

