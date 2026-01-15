賴瑞隆初選勝出！白喬茵扯「新潮流魁儡」 尹立、張博洋反擊：政治編劇

記者楊士誼／台北報導

藍營稱賴瑞隆是「新潮流魁儡」，尹立反批，高雄不需要惡意抹黑與政治編劇；張博洋也抨擊，「國民黨的邏輯很簡單，只要不是他們執政，永遠都有話講」。（圖／記者楊士誼攝影）

民進黨高雄市長初選民調由立委賴瑞隆勝出，國民黨高雄市議員白喬茵今（15）日卻稱賴瑞隆是「新潮流傀儡」，只是被推出來當吉祥物。高雄左營、楠梓區市議員參選人尹立反批，高雄不需要惡意抹黑與政治編劇；高雄市議員張博洋也抨擊，「國民黨的邏輯很簡單，只要不是他們執政，永遠都有話講」。

白喬茵發文稱，賴瑞隆實體曝光率最低，卻靠著媒體、廣告固樁，規模動輒上億的初選資金顯然是來自於新潮流派系。她更表示，派系看重的是施政能力，還是聽話好操控？她也認為，賴瑞隆是派系推上來當吉祥物的。

尹立對此反批，相關說法不僅缺乏事實基礎，更是國民黨全國聯動操作「攻賴」的老套策略，無助於高雄的城市發展。尹立指出，國民黨從柯志恩、陳麗娜到白喬茵，相關論述高度雷同，顯示並非基於地方實際需求的理性監督，而是政治操作下的複製貼上。對此，尹立強調，高雄不需要惡意抹黑與政治編劇，真正需要的是能持續推動建設、解決問題的執政能力。

針對白喬茵質疑賴瑞隆淪為派系傀儡，尹立則說，專業並非口號，而是長期累積的成績。賴瑞隆歷任新聞局長、海洋局長，擔任立委期間，連續多個會期獲得公民監督國會聯盟評鑑為「優秀立委」，並為高雄爭取超過6,000億元建設經費，相關成果皆有具體數據與建設成果可供檢驗，並非所謂「派系庇蔭」即可取得。

張博洋亦表示，「國民黨的邏輯很簡單，只要不是他們執政，永遠都有話講」。張博洋指出，陳其邁市長當選時，國民黨罵「小英男孩」；現在賴瑞隆委員勝出，又編出一套「新潮流傀儡」的鬼故事，高雄人過去給過國民黨機會，但因為韓國瑜不負責任、惡意停工輕軌、大踩兩岸紅線，挑起了人民對於穩定生活被破壞的不安感才被罷免。

曾同為罷韓戰友的尹立、張博洋共同呼籲，高雄正處於產業與城市轉型的關鍵階段，政治人物應回應市民對產業升級、就業機會與城市未來的期待，而非反覆以「派系論」進行抹黑。唯有回到專業與政策本身，才能真正為左營、楠梓，乃至整個高雄的發展負責。

