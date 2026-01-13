賴瑞隆初選勝出 羅旺哲揭他最大挑戰：柯志恩有一搏機會

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，13日民調結果出爐，由立委賴瑞隆出線，正式迎戰國民黨參選人柯志恩。對此，資深媒體人羅旺哲認為，賴瑞隆發動議題的能力相對比較弱，其接下來最大的挑戰，是能否把過去支持現任市長陳其邁的綠營支持者催出來。

賴瑞隆13日表示，自己過去10年曾在高雄市府歷任建設局、觀光局主秘、新聞局長、海洋局長等職務，參與過黃色小鴨展出、五月天演唱會經濟、城市行銷與各項市政建設，對市政運作非常熟悉，在轉任立委後，也連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費。他強調，若順利勝選，自己能以最短時間立即上手，無縫接軌市政團隊，和市民一起努力，「對市政的嫻熟、對高雄的嫻熟，以及對高雄的熱愛，是我最大的優勢」。

羅旺哲13日在政論節目《57爆新聞》表示，國民黨高雄市長參選人柯志恩確實有一搏的機會，因為民進黨初選結果出爐後，很多藍營支持者認為，賴瑞隆似乎比同黨立委邱議瑩好打。他指出，之所以會有這樣的氛圍、傳言，是因為賴瑞隆在發動議題的能力不如邱議瑩，外界會認為，若是邱勝出，其源源不斷的議題會催出綠營支持者的投票意願。

羅旺哲接著說，相較之下，從初選可看出，賴瑞隆發動議題的能力相對比較弱，在處理兒子涉及霸凌一事時甚至有點走鐘，這恐會使民進黨內部出現「處理不夠完善」的聲音。因此他認為，賴瑞隆接下來的最大挑戰，是能否把過去支持陳其邁的綠營支持者催出來。

