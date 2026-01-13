賴瑞隆初選勝出 許智傑：團結守住高雄

立委許智傑表示，「感謝市民朋友這段時間給予智傑的支持和肯定，初選結果出來，恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，我們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力」。（摘自許智傑臉書）

民進黨高雄市長初選4搶1，昨晚進行電話民調，今（13）日早上黨中央公布由賴瑞隆勝出，他將對戰國民黨高雄市長參選人柯志恩。對此，許智傑也表達恭喜，他強調，面對未來挑戰，會團結一致，守住高雄。

