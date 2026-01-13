賴瑞隆初選勝出 謝龍介曝1情況若重演：柯志恩有機可趁

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，13日民調結果出爐，由立委賴瑞隆出線，正式迎戰國民黨參選人柯志恩。對此，國民黨立委謝龍介研判，如果這次高雄市長選舉和2018年一樣，發生團隊交接方面的問題，將會讓國民黨高雄市長參選人柯志恩有機可趁。

賴瑞隆13日表示，自己過去10年曾在高雄市府歷任建設局、觀光局主秘、新聞局長、海洋局長等職務，參與過黃色小鴨展出、五月天演唱會經濟、城市行銷與各項市政建設，對市政運作非常熟悉，在轉任立委後，也連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費。他強調，若順利勝選，自己能以最短時間立即上手，無縫接軌市政團隊，和市民一起努力，「對市政的嫻熟、對高雄的嫻熟，以及對高雄的熱愛，是我最大的優勢」。

謝龍介13日在政論節目《新聞大白話》表示，在初選結果出爐後，敗選的民進黨參選者們皆表態不會脫黨參選，但他們熟悉初選過程的樁腳們，是否會跟著去和黨「團結」？他指出，立法院長韓國瑜之所以能在2018年高雄市長選舉勝出，是因監察院長陳菊卸任市長時，在交棒現任市長陳其邁時「心不甘情不願」，沒有完全交接。

謝龍介研判，如果陳其邁在交棒賴瑞隆時「來一招行政資源、體系不動員」，這樣的輔選將讓柯志恩有機可趁，因此，現在就看總統兼民進黨主席賴清德會怎麼說服陳。

