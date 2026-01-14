賴瑞隆初選勝出 郭正亮揭柯志恩最怕碰到的人：在高雄無孔不入

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，昨（13）日民調結果出爐，由立委賴瑞隆出線，正式迎戰國民黨參選人柯志恩。對此，前立委郭正亮提到，柯志恩最怕碰到的人是高雄市長陳其邁，因陳在高雄的力量無孔不入，其所支持的綠委邱議瑩，所擁有的資源「大到這輩子都想不到」、至少是柯的10倍。

賴瑞隆昨天表示，自己過去10年曾在高雄市府歷任建設局、觀光局主秘、新聞局長、海洋局長等職務，參與過黃色小鴨展出、五月天演唱會經濟、城市行銷與各項市政建設，對市政運作非常熟悉，在轉任立委後，也連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費。他強調，若順利勝選，自己能以最短時間立即上手，無縫接軌市政團隊，和市民一起努力，「對市政的嫻熟、對高雄的嫻熟，以及對高雄的熱愛，是我最大的優勢」。

廣告 廣告

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，在初選過後綠營內部的裂痕是否加深，取決於藍營候選人，真正的變數是「隱蔽策反」的能力，而國民黨立委謝龍介的這種能力比柯志恩強多了。他透露，柯志恩在綠營初選最後階段希望賴瑞隆勝出，且相較於總統兼民進黨主席賴清德，柯最怕碰到陳其邁。

郭正亮指出，陳其邁在高雄的力量無孔不入，所以柯志恩判斷，和邱議瑩競選會比較累，柯更向自己坦言，邱的資源「大到這輩子都想不到」、至少是其10倍。另外，郭正亮也提到，相較於柯志恩，謝龍介狀況是倒過來的，因其知道，賴清德會不斷幫林俊憲輔選，林的聲勢會更為壯大。

【看原文連結】