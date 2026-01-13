賴瑞隆初選勝出 陳其邁喊：團結整合為高雄努力

高雄市長陳其邁表示，恭喜賴瑞隆委員通過民進黨初選，這次初選過程中也體現良性競爭的風範，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗。（洪浩軒攝）

民進黨高雄市長初選今（13）日結果出爐，確定由立委賴瑞隆出線。對此，高雄市長陳其邁表示，恭喜賴瑞隆委員通過民進黨初選，這次初選過程中也體現良性競爭的風範，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗。

陳其邁強調，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

陳其邁也提到，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

