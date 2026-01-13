賴瑞隆初選勝出 陳其邁曝接下來1事很重要

民進黨下屆高雄市長初選，由賴瑞隆勝出。照片由《太報》合成製圖



民進黨今（1/13）天中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取得黨內提名權，立委許智傑以51.9%排第三，立委林岱樺50.5排第四。對此，高雄市長陳其邁也發聲回應。

陳其邁指出，首先恭喜賴瑞隆通過民進黨初選。初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

陳其邁也表示，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

