賴瑞隆初選機會仍大？媒體人斷言英系已蠢動
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，引發軒然大波，賴瑞隆昨（7）日更召開記者會淚崩，並和受害同學的家長當面致歉。對此，媒體人董智森認為，近來民進黨內英系的人蠢蠢欲動，包括蘇貞昌、蔡英文等，這些老勢力都給總統賴清德很大的壓力，而賴瑞隆已經是賴清德力挺的人選，可能會硬挺下去。
董智森昨上《週末大爆卦》指出，賴瑞隆開記者會讓火燒更大，他的態度就是不對，沒有講得更好。記者對這個記者會很捧場，是因為賴瑞隆會不會宣布退選，保證不會，因為賴清德已經挺他。剩30幾天就要做民調，如果民進黨在台南這邊是提名陳亭妃，高雄又不是新潮流的賴瑞隆，六都裡面沒有賴清德的子弟兵，這個總統也不好當。
董智森表示，英派的人近來蠢蠢欲動，自從大罷免32：0輸了以後，大家看到英派很多人都站出來了。前行政院長蘇貞昌最不甘寂寞，出來指指點點，前總統蔡英文趕快把《想想論壇》又恢復了，前政務委員張景森最喜歡講話，李文忠也常常表達一些意見。過去蔡英文時代執政的那些人出來講，感覺是要告訴賴清德怎麼當總統，車鑰匙交給他好像是錯的，所以他們要自己來。
不過，董智森也認為，賴清德的壓力不只是藍白合的國會，而是以前的老勢力，給他非常大的壓力，所以賴瑞隆一定要硬挺下去，他顯然沒有料到這一次反彈這麼大。
