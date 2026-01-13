賴瑞隆初選民調出線參選高雄！3名對手道賀迅速整隊

民進黨高雄市長初選民調，立委林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（右一），結果由賴瑞隆出線。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選結果今天（13日）揭曉，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最終由賴瑞隆勝出。結果出爐後，其他三名參選者立刻發出祝賀，力求迅速整隊。

在初選民調結果出爐後，許智傑第一時間恭喜賴瑞隆脫穎而出，代表民進黨參選高雄市長，期盼一起團結為高雄繼續努力！他也強調，初選的結束是責任的開始。面對未來的挑戰，我們將會團結一致、不分彼此，全力支持。「高雄是我們的家，團結是我們的力量」 ，一起努力，為高雄贏得未來！

屢屢被質疑在初選後是否可能脫黨的林岱樺也向勝出的同志賴瑞隆委員表達恭喜，也誠摯祝福候選人接下來帶領團隊，打贏2026，守住高雄、讓高雄繼續進步。林岱樺強調，參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。今天結果出來，自己用同樣的態度面對：願意承擔、也願意支持黨的提名人，全力以赴、團結對外。強調自己不會離開高雄，也不會離開民進黨。

以些微之差位居第二的邱議瑩發文坦然面對初選結果，誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力。她恭喜賴瑞隆，也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀的同志。以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範。未來，自己會繼續為高雄努力。

