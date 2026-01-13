賴瑞隆初選民調出線！柯志恩回應了

2026高雄市長民進黨內初選民調結果揭曉，賴瑞隆以些微差距擊敗另外三名對手出線，對此已經獲得國民黨提名的柯志恩向賴瑞隆表示恭賀，同時也向另外三名競爭者致意，柯志恩表示，接下來高雄市長選戰，希望彼此間是場君子之爭，她也會按照既定步驟，從三月份起陸續推出一系列讓市民有感的政策，爭取市民支持。

柯志恩獲國民黨提名參選高雄市長（攝自中天新聞）

民進黨中央今（13日）公布高雄市長黨內初選民調，最終賴瑞隆支持度最高，領先居次的陳亭妃僅0.61個百分點，接下來依次為許智傑、林岱樺。

對於這樣的結果，柯志恩受訪時表示，首先恭喜賴瑞隆，同時也對其他三位表達尊敬，接下來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至也可以說是柯志恩跟新潮流整個的一個決戰，未來高雄市長的選戰，會是一個以小博大逆轉的方式，我們就是以人民來當我們的靠山，透過不同的政見，還有不同的一個行為讓大家能夠認同，展開一場君子之爭。

高雄市長民進黨黨內初選民調結果（民進黨中央提供）

柯志恩表示，從三月份起會提出一連串的政見，市民最需要的不是誰錢的多，誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，雖然比資源我們比不上他們，但是比人氣比底氣，我想我們絕對是有辦法達到最後的一個勝利。

